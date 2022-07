In half jaar tijd is subsidiepotje voor isolatie leeg. Dus doet Heusden extra duit in het zakje

VLIJMEN - Binnen no time is dit jaar de Heusdense subsidiepot voor het isoleren van bestaande woningen leeg. Daarom stort Heusden er nog maar eens 50.000 euro in. ,,De hoge energieprijzen spelen vast een rol.”

Die laatste gedachte van wethouder Jeroen van den Bosch zou best eens hout kunnen snijden. Want voorgaande jaren bleek de animo van inwoners om een aanvraag te doen veel minder groot. Eind vorig jaar nog meldde de gemeente dat het geld in het potje ‘subsidieregeling isolatiemaatregelen bestaande woningen’ nog niet op was.

Volledig scherm Wethouder Jeroen van den Bosch (Gemeentebelangen). © Paul Engelkes/gemeente Heusden Dit jaar zette Heusden opnieuw een halve ton opzij en wat schetst de verbazing: binnen een half jaar is het geld op. In totaal zijn nu al 155 subsidies versterkt. Van den Bosch: ,,Ik hoop natuurlijk dat het te maken heeft met bewustwording over het belang van energiebesparing, maar de oplopende prijzen voor gas en elektriciteit zullen ook wel meetellen. Al blijft dat koffiedik kijken.”

Vrijwel alle aanvragen die zijn ingediend zijn ook toegekend, aldus Van den Bosch. Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van isolerend glas, of om isolatie van gevel, dak en vloer. ,,Soms was er wel eens wat discussie of bepaalde werkzaamheden onder de regeling vielen. Bijvoorbeeld als het gaat om raamkozijnen.” Die vallen er dus niet onder. De tekst van de regeling wordt in dat opzicht verduidelijkt.

Per aanvraag wordt in principe vijftien procent van de kosten vergoed, met een maximum van 500 euro. ,,Mensen moeten dus zelf nog steeds het overgrote deel van de kosten betalen", stelt Van den Bosch. Dat is volgens hem ook vrijwel zeker een reden dat weinig mensen die een HeusdenPas bezitten, gebruikmaken van de regeling. ,,Zij hebben toch wat minder te besteden. En een groot deel van hen woont in sociale huurwoningen, waar veelal de woningcorporatie de maatregelen treft.” Voor minima geldt een maximumbedrag van 650 euro subsidie.