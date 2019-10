Inbreker steelt volle collectebussen voor KiKa en Voedselbank in Waalwijk: ‘Onmenselijk’

updateBij een inbraak in de Kringloopwinkel aan de Grotestraat in Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een flink bedrag contant geld gestolen. Er werden drie collectebussen voor het goede doel meegenomen. Ook was de kassalade verdwenen. Dat meldt de politie, die spreek van een ‘laffe diefstal’. ,,Dit geld was bedoeld voor het goede doel.”

Een attente voorbijganger attendeerde eigenaar Eddie Constanje van de kringloopwinkel er zondagochtend op dat er een ruit was ingeslagen. Constanje ging direct naar de zaak toe om poolshoogte te nemen. Al vlug zag hij dat de lade uit de kassa was verdwenen.



Toen hij op verder onderzoek uit ging, kwam hij tot de ontdekking dat er drie collectebussen waren verdwenen. Twee daarvan waren bedoeld voor de Voedselbank, de andere voor KiKa (stichting Kinderen Kankervrij). In totaal gaat het om een buit van ongeveer duizend euro - resultaat van ‘bijna een jaar sparen’. De politie doet onderzoek.

Quote Dit is echt een onmenselij­ke actie. Wie dit doet, heeft geen hart Eddie Constanje

,,Dit is echt een onmenselijke actie. Wie dit doet, heeft echt geen hart”, windt Constanje er geen doekjes om. Hij is aan het einde van de middag nog altijd ondersteboven van de diefstal, laat hij weten. ,,Een kassa-inhoud stelen is ook verschrikkelijk, maar dat is nog tot daar aan toe. Maar geld stelen van KiKa...”

De eigenaar van de zaak, die al acht jaar volledig op vrijwilligers draait, staat ervan te kijken dat de dief of dieven zo goed wist(en) waar het geld lag. ,,Gedurende de dag staan de collectebussen op de toonbank. Mensen doen er wisselgeld in en soms doen we aan speciale acties. Maar aan het einde van de dag gaat alles in een kluis, die achterin de zaak verstopt ligt.”

Alle bussen zaten vol

Precies die werd gevonden en opengebroken. ,,Dus de verantwoordelijke(n) wist(en) heel goed waar hij of zij mee bezig was/waren. Dat denk ik te meer omdat de bussen alle drie goed vol zaten. We wilden het geld rond de kerstperiode gaan doneren.”