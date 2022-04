Ineke is al sinds 1983 compleet verkocht aan de Heusdense Matthäus Passion: ‘Steeds weer raakt het me’

Wat in je jeugd wordt gezaaid, zal later meestal tot volle bloei komen. Daar kan Ineke van Engeland – Hein (71) over meepraten. Thuis, in Nijmegen, moest ze tot in den treure de Brandenburgse Concerten van Johann Sebastian Bach aanhoren; op haar vijftiende maakte ze samen met haar vader, die in zijn vrije tijd organist was, voor de eerste keer de Matthäus Passion mee. Overdonderd? Nee, niet meteen. Op die leeftijd wil je andere dingen ontdekken, had ze het even gehad met het protestantisme. Dus werd ook Bach geparkeerd.