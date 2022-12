Inval bij woning met hennepkwekerij in Waalwijk

Politie vindt 214 kilo vuurwerk én harddrugs in huis Drunen: ‘Bij explosie zou leed niet te overzien zijn’

DRUNEN - In een woning in Drunen is donderdag 214 kilo vuurwerk in beslag genomen. De politie, die ook harddrugs vond, heeft een verdachte in het vizier. De politie kwam in actie na een tip via Meld Misdaad Anoniem.

30 december