Is Heusden wel trouw aan de regels voor gratis huwelijken?

COLUMN Flappie staart ons aan: help, ik red het niet hier in de natuur

Het konijn zit midden op het pad en staart ons met zijn bruine Disney-ogen aan. Gelukkig is de hond aan de lijn. Anders was het slecht afgelopen met het diertje. Het oogt met zijn eveneens bruine vacht ook duidelijk anders dan de konijnen die wij doorgaans op onze ochtendwandelingen ontmoeten. Dit is een tamme!

30 juli