Jaag oude mensen door een wasstraat en ze hebben een superdag

Daar zit Ad Oremans op z’n ouwe dag. In z’n rolstoel, gehuld in een gele regenponcho op een kleed in de hal van woonzorgcentrum Sint Janshof in Vlijmen. Luidkeels zingt hij mee met de melancholieke Zuiderzeeballade: ,,Waar is het water? Waar is de haven?” Dit lied mag dan een smartlap zijn ... Ad geniet. Wijd spreidt hij zijn armen als een tenor en hij trekt zijn voeten op alsof er iemand met de stofzuiger langs moet.