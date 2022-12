Jeugd die overlast veroorzaakt steeds jonger: ‘Het lijkt of kinderen niet meer weten wat normaal is’

Aziz heeft nog altijd uitzicht op zijn droomfina­le: Marokko versus Nederland

WAALWIJK - Juichen, joelen, highfives, elkaar in de armen vallen. Vanavond, rond kwart voor zeven, deden Marokkaanse Nederlanders dat in restaurant Tasty Italy toen de Leeuwen van de Atlas via de strafschoppenserie Spanje naar huis stuurden.

6 december