John Leddy (92) stopt met zijn volkstuin in Oudheusden, zijn plek voor beweging en buitenlucht na repetities Zeg 'ns Aaa

Vlijmen telt alvast 3500 stemmen

VLIJMEN - In het gemeentehuis van Vlijmen zijn zojuist drie ploegen begonnen met het tellen van de stemmen van gisteren en eergisteren. Projectleider verkiezingen Wil van Son vertelt hoe dat gaat: ,,De opkomst tot nu toe is hier laag. Er zijn zo’n 3500 stemmen binnen. We gaan met 26 mensen tellen. Daarbij is nadrukkelijk gezegd: houd koffie, thee of andere dranken ver van de stembiljetten.”

16 maart