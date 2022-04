Kaatsheuvelse Joann rekent af met haatreacties: ‘Wees trots op je eigen lichaam’

Geerpark raakt langzaam aan ‘vol’: nog ruim 200 huizen te gaan

VLIJMEN - Vol is Geerpark in Vlijmen nog niet, maar als alles gaat lopen zoals verwacht, dan nadert de nieuwbouwwijk over ruim anderhalf jaar toch z’n voltooiing. De eerstvolgende stap is de bouw van 25 huizen in het zuidoostelijk deel van de wijk, strak langs de Priemsteeg.

21 april