Kerstman logeert voor het eerst in Waalwijk: ‘Huis’ ondergedompeld in kerstsfeer

Het Huis van Sinterklaas is in Waalwijk al een echte traditie. Het monumentale pand aan het Raadhuisplein biedt nu voor het eerst onderdak aan de Kerstman. Vorig jaar sneuvelde het evenement op het laatste moment door corona, maar nu pakt de organisatie extra groot uit.

Deze week zijn vrijwilligers nog druk met de inrichting van het Huis van de Kerstman. Ze maken veel werk van de aankleding. In het Huis hangt een echte kerstsfeer, met veertig aangeklede kerstbomen. In het oog springend is een kleine vier meter hoge boom, die door vrijwilligers is gehaakt. Een andere blikvanger is een antieke arrenslee, afkomstig uit rijtuigenmuseum Het Broeck in Raamsdonk.