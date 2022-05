Kippenvel bij twee minuten stilte tijdens wedstrijd die RKC in Eredivisie houdt

Marcel Beerens heeft hoogtijdagen meegemaakt toen RKC begin jaren 80 een grootmacht was in het amateurvoetbal. Kampioen geworden in de hoofdklasse, de beste bij de zondagamateurs, uiteindelijk het landskampioenschap gepakt. Zelfs tot twee maal toe, in 1981 tegen DOS Kampen, het jaar daarna tegen IJsselmeervogels. Zelf had de nu 67-jarige Waalwijker een eigen aandeel in het succes. ,,Als linksback gaf ik alles. Tegenstanders kwamen me in duels drie, vier keer tegen. En ik was spijkerhard, maar fair.”