Koningsdag in Waspik: fietstochten, vrijmarkt en meedeinen met Het Schipperskoor

Tot 5,5 jaar cel voor runnen groot drugslab Velddriel

VELDDRIEL/ARNHEM - Vier mannen in de leeftijd van 21 tot 53 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Velddriel. Daar draaide het om de productie van amfetamine. In korte tijd was er voor drie miljoen euro aan drugs geproduceerd.