Koninklijk eerbetoon voor stille kracht Ben Nolte uit Drunen

Strijd tegen hoge energiekos­ten én eenzaam­heid: Thuis de thermo­staat flink omlaag en dan naar de warmte in De Mand

VLIJMEN - Thuis de thermostaat omlaag in de strijd tegen de torenhoge energieprijzen en samen met anderen de dag doorbrengen in De Mand in Vlijmen. Dat kan zondag 11 december, tijdens de eerste warmtedag in het buurthuis. Iedereen uit Heusden kan zich opgeven.

8 december