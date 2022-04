Koninklijke lof voor enorme inzet: zes lintjes in gemeente Waalwijk

Het aantal gedecoreerden is in de gemeente Waalwijk wat lager dan voorgaande jaren. Zo werden vorig jaar twaalf lintjes uitgereikt. Nu zijn er vijf inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze waren met smoesjes naar het gemeentehuis gelokt.

Henk van den Hoven (70) uit Sprang-Capelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is ruim vijftig jaar invaldrummer en vrijwilliger bij diverse muziekgezelschappen, van orkesten, fanfares tot bands. Van den Hoven repareert ook muziekinstrumenten en helpt bij podiumopbouw bij optredens. Hij is onder meer vrijwilliger bij Stichting Gehandicapten Drumband Prins Maurits. Verder zet Van den Hoven zich in als mantelzorger voor familieleden. Ook begeleidt hij uitjes met paard en wagen.

Auke Breeuwsma (75) uit Waalwijk heeft een lintje gekregen voor zijn grote verdiensten voor de buurtbus. Hij is zo'n achttien jaar buurtbuschauffeur, coördinator en bestuurslid bij Buurtbusvereniging Besoyen. Breeuwsma is verder mede-oprichter van Buurtbusvereniging Sprang, en is ook hier bij allerlei activiteiten betrokken. De Waalwijker ondersteunt en adviseert collega-verenigingen in het Land van Heusden en Altena.

Piet de Jongh (67) uit Waalwijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 1974 voorzitter van IVN De Waerdman (vereniging voor natuur- en milieu-educatie in de Langstraat). De Jongh geeft cursussen en lezingen en ontwikkelt fiets- en wandelroutes. Ook maakte hij lesmateriaal. De Waalwijker is zo'n zestien jaar voorzitter van Platform Langstraat, die natuurprojecten in de regio opstart en uitvoert. Hij is nu ook nog bestuurslid bij Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel.

Ton de Peffer (72) uit Waalwijk is beloond met een koninklijke onderscheiding. Hij zet zich al ruim twintig jaar in voor Weidevogelvereniging De Duinboeren. Hij begeleidt vrijwilligers, zoekt weidenesten en leidt nieuwe vrijwilligers op. Verder onderhoudt De Peffer contacten met bijvoorbeeld boeren en loonwerkers, gemeenten, waterschap, Brabants Landschap en Wildbeheereenheid. Ook verzorgt hij lezingen bij Jeugdnatuurwacht en andere organisaties.

Alice de Klijn-van Ermingen (64) uit Waspik heeft grote verdiensten voor basisschool De Veste, waar ze al ruim veertig jaar lerares is. Ze dankt het lintje ook aan al haar vrijwilligerswerk in Waspik. Zo zet De Klijn zich in voor parochie St. Jan de Doper/Barthelomeuskerk. Verder is ze secretaris bij Vereniging Nederland & Oranje, en op die manier betrokken bij allerlei activiteiten, zoals Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De Waspikse leidt ook excursies bij de Waspikse heemkundekring Op 't Goede Spoor. Daarnaast is ze voorzitter van gemengd koor Arabesk in Waspik.

Hans Rosenbrand (60) uit Waspik is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al zo'n veertig jaar in voor Scouting Martin Luther King in Kaatsheuvel. Hij is al die tijd welpenleider, maar verricht ook allerlei andere hand- en spandiensten voor de scouting. Verder is Rosenbrand bestuurslid, beheert uniformen en schaft nieuwe materialen aan. Hij is bovendien ruim 24 jaar bestuurslid bij Handboogschutterij EMM (Eendracht maakt Magt) in Waalwijk. Ook daar spant hij zich in voor de jeugd.