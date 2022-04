Koninklijke onderscheiding voor handbalvrijwilligers DESK Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een oranje feestje vrijdagavond in de kantine van Handbalvereniging DESK in Kaatsheuvel. Supervrijwilligers Mariëtte Verhoeven en Sjaak Hoevenaar werden beiden koninklijke onderscheiden.

Verhoeven en Hoevenaar werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Kaatsheuvelnaren kregen de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Hanne van Aart.

Kantinebeheerder

Mariëtte Verhoeven (61) is al sinds 1994 actief bij handbalvereniging DESK. Ze was jeugdcoach, lid van de jeugdcommissie en begeleidster van jeugdkampen. Sinds 2011 is Verhoeven vertrouwenspersoon binnen de vereniging én de onmisbare kantinebeheerder van de club.

Naast haar vrijwilligerswerk bij DESK was Verhoeven jarenlang twee á drie ochtenden in de week vrijwilliger bij basisschool Theresia in Kaatsheuvel. Ook doet ze vrijwilligerswerk bij handbalvereniging Tachos in Waalwijk.

Coach, barman en schoonmaker

Sjaak Hoevenaar (75) was jarenlang coach van de jeugd en van een herenteam. Hij was lid van de jeugdcommissie, lid van de technische commissie en net als Verhoeven, begeleider van jeugdkampen.

Hoevenaar draait sinds 1986 wekelijks bardiensten bij de vereniging en is sinds 1989 organisator van de jaarlijkse rommelmarkt. De Kaatsheuvelnaar werft vrijwilligers, helpt bij de op- en afbouw van de markt en is het aanspreekpunt voor vrijwilligers. Sinds 2011 houdt hij de kleedkamers en de kantine schoon en verricht hij onderhoud aan het complex van de handbalvereniging. En of dat allemaal nog niet genoeg is, kan ook de Pétanque Vereniging in Sprang op zijn inzet rekenen.