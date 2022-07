Koninklijke Onderscheiding voor Janny Kuijs uit Vlijmen

Wat heeft autogigant Van Mossel met dit stukje natuur?

Natuurcompensatie, je hoort er veel over. Autogigant Van Mossel doet het ook, vanwege het enorme pand op de zichtlocatie langs de A59 bij Waalwijk. Maar wel gehéél vrijwillig. En dat resulteert in een gevarieerd stukje aan de Duinweg in Drunen, waar niemand meer aan komt.

25 juni