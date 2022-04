Kou of gestegen prijzen? De echte kermisliefhebber deert het niet in Waalwijk

Lokale omroep HTR moet het voorlopig doen met oude subsidie; toekomst­plan nog niet af

VLIJMEN - De lokale omroep HTR in Heusden krijgt dit jaar geen 50.000 euro subsidie, maar ruim 29.000 euro. Dat is precies het bedrag dat de gemeente ook uit ‘Den Haag’ krijgt. Of het bedrag nog omhoog gaat, hangt af van het toekomstplan dat HTR moet maken.

28 maart