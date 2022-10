Kritiek op ‘onveilige parkeerplaats’ net buiten de vesting Heusden; gemeente ziet niets in camera’s

Man rijdt onder invloed naar politiebu­reau en bedreigt agent in Waalwijk

WAALWIJK - Een man was zondagnacht zo boos over de aanhouding van zijn vriend, dat hij met de auto naar het politiebureau in Waalwijk kwam om hem op te halen. Hij had echter gedronken en werd zelf aangehouden. Daarna bedreigde hij een van de agenten.

