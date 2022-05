Kruising Horst moet op de schop óf er moet een tunnel komen, zegt het adviesbureau

Thuiskomen na een mooie reis hoeft geen straf te zijn

Na vier weken rondtuffen in je campertje is naar huis gaan niet zo leuk, zou je denken. Maar ik ben met een blij gemoed onderweg vanuit het Zwarte Woud. Ik zag vanochtend op de Autobahn een trailer vol nieuwe elektrische autootjes waarvan ik er zelf een hoop te mogen gaan rijden volgende maand. Dat is vast een goed voorteken.

21 mei