Kunstje van de coach en buitenspelgoals hoogtepunten van doelpuntloos gelijkspel tussen RKC en Sparta

Celstraf­fen voor vader en zoon die zich als ‘dolle stieren’ gedroegen in Vlijmen

DEN BOSCH/VLIJMEN – De man die vorig jaar samen met zijn zoon ‘als een dolle stier tekeerging’ in Vlijmen, moet een jaar de gevangenis in. Ook de zoon heeft celstraf gekregen, maar heeft die in voorarrest al uitgezeten.

24 januari