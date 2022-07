Langstraat krijgt nóg minder geld voor verstrekken uitkeringen: gemeenten moeten tonnen bijlappen

Vrijdag Swingen in de stad in Waalwijk: als aftrap voor de zomervakan­tie

WAALWIJK - Na een paar jaar afwezigheid is er vrijdag weer een editie van Swingen in de stad in Waalwijk. De entree van het evenement dat de start van de zomervakantie markeert, is gratis. Bezoekers moeten wel minimaal 16 jaar oud zijn.

20 juli