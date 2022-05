Langstraat Meiden Top Toernooi is niet zomaar een toernooitje voor de meiden: ‘Het zijn allemaal sterke teams’

Feyenoord, SC Heerenveen, Sparta, ADO Den Haag, Club Brugge. Het zijn niet de minste namen die meedoen aan het Langstraat Meiden Top Toernooi, dat WSC houdt op eerste én tweede pinksterdag om het eerste lustrum nog meer cachet te geven.

Er gaat heel wat lobbyen aan vooraf om belofteteams van zulke clubs binnen te halen, toch? ,,Dat valt mee”, zeggen Stijn Sleeuwenhoek en Jeroen Blankestijn, die mede aan de basis staan van dit toernooi. ,,Als je de naam Feyenoord laat vallen, willen anderen er graag bij zijn.” Telt nog wat mee: ,,In Nederland worden weliswaar heel veel voetbaltoernooien op touw gezet, maar meiden worden nog karig bedeeld. En een toernooi zoals bij WSC komt maar heel weinig voor.” Ga maar na: van alle provincies is alleen Limburg niet vertegenwoordigd.

Tweedaags evenement

Wel trainen en wedstrijden spelen, maar na de competitie was het voor de meiden afgelopen. Dat frustreerde, dus besloten Sleeuwenhoek en Blankestijn, die zelf voetballende dochters hebben, in 2017 een eendaags toernooi op te zetten voor meiden onder dertien, elf en negen jaar. Dat werd gewaardeerd, het werd een succes. Uitgebouwd tot wat het nu is: een tweedaags evenement voor voetballende meiden van negen tot negentien jaar.

Zo’n groot toernooi past ook bij WSC, vinden de organisatoren. ,,We zijn de enige club in de regio die een doorgaande lijn heeft in het meidenvoetbal. In alle categorieën hebben we dus een elftal. Er ligt dus een duurzaam fundament. En daar bouwen we op voort. Op den duur moet het leiden tot een vrouwenteam.”

WSC had een jaar of vier geleden al een vrouwenteam. Dat haalde zelfs de landelijke media vanwege de bar slechte prestaties. ,,Dat is geweest. Dit is serieus werk. Met ons vrouwenteam willen we straks in de tweede of derde klasse instromen.”

Van de mat geveegd

Meestal doet de gastvrouw ook mee. Maar niet bij het Pro-toernooi op eerste Pinksterdag. ,,Het zijn allemaal sterke clubs, dan worden ze van mat geveegd. Dus hebben we een regionaal team Onder 16 samengesteld: Regioteam De Langstraat. Ze hebben een eigen tenue, koninklijk wit. En ze worden getraind door Peter Verzijl en Patrick Berkelmans. Trainers op een hoog niveau. Van de 24 meiden die zich hebben aangemeld zijn er zeventien geselecteerd.” Mooie bijkomstigheid: ,,We hopen dat die voetbalsters zien hoe goed WSC het voor elkaar heeft. Dat ze weten: als ik hier ga spelen, komen mijn talent en ambitie het meest tot hun recht.”

Het toernooi voor de 21 teams, onder meer bekostigd met een stimuleringssubsidie van de gemeente Waalwijk, is tot in de puntjes verzorgd. ,,We hebben KNVB-scheidsrechters. En voor de prijsuitreiking zoeken we nog een grote naam.” Een vrouw, een voetbalster - uiteraard.