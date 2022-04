‘Legerkapitein’ moet 9 maanden de cel in voor fraude van bijna 6 ton: Defensie scherpt controles aan

‘Voor einde van de week twaalf vluchtelin­gen in Doeveren’

DOEVEREN - In jeugdcentrum de Crocus in Doeveren arriveren naar verwachting voor het einde van de week twaalf vluchtelingen uit de Oekraïne. Het gaat om mensen die volgens een woordvoerder van de gemeente Heusden in eerste instantie door particulieren zijn opgevangen.

29 maart