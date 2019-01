Leven Susanne is verwoest na moord op zus Linda: 'Maar we kunnen nu eindelijk rouwen’

Eenmaal thuis valt er een gigantische last van haar schouders. Eindelijk, drie-en-een-half jaar na die verschrikkelijke gebeurtenis bij het ziekenhuis in Waalwijk, is het einde in zicht. John F. verdwijnt twaalf jaar achter de tralies en daarmee voorgoed uit de levens van de familie Van der Giesen. ,,Geen straf is natuurlijk hoog genoeg voor wat hij heeft gedaan, maar we zijn tevreden dat hij er nog twee jaar bovenop heeft gekregen”, klinkt het tevreden.



Het gerechtshof in Den Bosch noemde de moord op Van der Giesen ‘afschuwelijk’. ,,Niet alleen heeft hij Linda haar meest kostbare bezit, haar leven, afgenomen. Ook heeft hij haar zoontje haar moeder afgenomen, haar vader haar dochter en haar zus haar zus.” Daarmee legt het hof voor zus Susanne de vinger op de zere plek.



,,Ik ben emotioneel uitgeput”, schreef ze in haar slachtofferverklaring die ze huilend in de rechtszaal voorlas. Haar blik was stoïcijns gericht op de moordenaar van haar zus. ,,Ik draag nog steeds een intens verdriet met me mee. Woorden zijn er niet. Na drie jaar ben ik er nog steeds mee bezig: 24 uur per dag, zeven dagen lang.”