Lezing over Kees Bol onderdeel van programma Het Gouverneurshuis Heusden

HEUSDEN - In en rond Het Gouverneurshuis in Heusden is de komende periode het een en ander te doen. Daarbij wordt samengewerkt met stichting Het Ravelijn.

Vrijdag 7 oktober wordt de tweede thema-avond met over ‘ondermijning’ gehouden, waarbij de aanpak van criminaliteit centraal staat. Paul Delpa, burgemeester van Breda, Bart Nieuwenhuis, raadsheer uit Den Bosch, Wilbert Paulussen, politiechef Noord-Brabant en Matthijs Lamers, politiechef De Meijerij, geven hun visie. De bijeenkomst heeft plaats in de Nieuwe Schuur in Herpt.

Rondleiding museum

Belangstellenden voor een rondleiding door museum Het Gouverneurshuis kunnen zaterdagmiddag 14 oktober meedoen aan een High Tea. Zaterdagavond 22 oktober treedt de Spaanse gitarist Manito op in het Gouverneurshuis. In het kader van het thema ‘Roots in Heusden’ is Sean Taylor woensdagavond 26 oktober te gast in de Nieuwe Schuur in Herpt.

Als afsluiting van de expositie over Kees en Henri Bol verzorgt Willemijn Bol een lezing op vrijdagavond 28 oktober, met als thema ‘Het Heusden van Kees Bol’. Er zijn ook nog enkele filmvoorstellingen in het programma opgenomen. Die worden vertoond in het Gouverneurshuis.