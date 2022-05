Lianne juicht voor Villa Pardoes én de RKC-spelers die in haar shirt spelen

Eigenlijk zou ze samen met tien andere kinderen in het door haar ontworpen shirt het veld opgaan. Maar de spanning en alle indrukken waren te veel, vertelt haar moeder kort voor de wedstrijd. Eenmaal op de tribune is het rustiger en gaat het weer. Want hoe bijzonder is het om een compleet team te zien spelen in een door jou ontworpen shirt? ,,Dat is wel heel leuk” zegt ze glunderend. De voorpret begon al bij het omkleden van de kinderen die het veld op gingen: ,,Iedereen kreeg het shirt met zijn of haar naam achterop. Dat was mooi om te zien, alle kinderen in mijn shirt.”