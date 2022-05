Lilian Grootswagers maakte van kerken redden haar beroep: ‘Haal je de kerk weg, dan haal je het hart uit een dorp’

Ze is geen kunst- of architectuurhistorica, geen jurist en heeft geen rol in de kerk of in de politiek. Toch kreeg Lilian Grootswagers vorige week de Ton Kootpenning ‘voor haar uitzonderlijke en doorslaggevende inzet voor religieus erfgoed.’ Volstrekt onverwacht, zegt de Kaatsheuvelse zelf. Maar wie haar verhaal hoort, snapt de onderscheiding. Als Grootswagers ergens voor gaat, dan gaat ze er ook voor.