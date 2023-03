LIVE | Aftrap Go Ahead Eagles-RKC met drie kwartier uitgesteld vanwege sneeuwval

• Vanwege de sneeuwval in Deventer is de aftrap verplaatst naar 20.45 uur. Na een veldinspectie werd besloten de wedstrijd met drie kwartier uit te stellen om het veld sneeuwvrij te maken.

• Eerder dit seizoen, pas dik een maand geleden, waren de Waalwijkers met 3-1 te sterk voor Go Ahead Eagles.

• RKC staat achtste in de eredivisie, Go Ahead staat twaalfde.