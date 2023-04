LIVE | Kramer scoort weer en zet RKC naast Go Ahead Eagles

Ongevallen met meerdere voertuigen op A2 bij knooppunt Empel en Zaltbommel

DEN BOSCH - Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft woensdagmiddag bij knooppunt Empel een ongeval met meerdere voertuigen plaatsgevonden. Even later was er een tweede ongeval met meerdere voertuigen bij Zaltbommel. Dat meldt Rijkswaterstaat.