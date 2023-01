LIVE | RKC krijgt kansen om op voorsprong te komen maar vergeet af te drukken

Update Zoekactie naar vermiste scheepswer­ker in Waspik gestaakt, politie zoekt familie in het buitenland

WASPIK - De politie zoekt zaterdag niet meer naar de vermiste scheepswerker in Waspik die vrijdag plotseling was verdwenen. De man is tijdens zijn werk mogelijk in het kanaal gevallen. Het gaat om een arbeidsmigrant en de politie kijkt met de ambassade of ze contact kunnen leggen met familie.

22 januari