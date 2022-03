Loon op Zand biedt vluchtelingen Oekraïne onderdak in voormalige Theresiaschool

Vrachtwa­gen­chauf­feur drinkt zes keer te veel en rijdt over A59 bij Waalwijk

WAALWIJK - Een vrachtwagenchauffeur is maandagmiddag rond 17.30 uur aan de kant gezet op de A59 bij Waalwijk. De bestuurder blies 1200 ug/l (microgram per liter). Dat is bijna zes keer de maximale hoeveelheid. Zijn rijbewijs is daarom ingenomen.

