Loon op Zand stelt aanbesteding nieuwe Wetering uit: kosten rijzen de pan uit

Update Fietser (49) overleden bij aanrijding met vrachtwa­gen in Giessen, chauffeur (42) aangemerkt als verdachte

GIESSEN/RIJSWIJK - Een 49-jarige fietser die dinsdagochtend in Giessen betrokken raakte bij een ongeval met een vrachtwagen, is volgens de politie aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer kwam uit Rijswijk, in de gemeente Altena. De chauffeur, een 42-jarige man uit Oost-Europa, is aangemerkt als verdachte.

13 september