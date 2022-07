Luuk Ottens voelt zich beschadigd door politiek ‘spel’ in Waalwijk: ‘Ik zit met een vieze bijsmaak’

Rechtszaak tegen grondver­koop deel voormalig Land van Ooit aan Jan Kelders van de baan

DRUNEN - Niets lijkt de verkoop van het zogeheten Middengebied van Landgoed Steenenburg in Drunen nog in de weg te staan, nu een rechtszaak daarover is ingetrokken. Dat maakt de weg vrij voor onder meer de bouw van zo’n 120 appartementen en vijftig patiowoningen.

29 juni