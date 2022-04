Maar liefst zestien lintjes in Altena; wie zijn het?

De gelukkigen hoefden niet met een smoesje naar het gemeentehuis te worden gelukt, Lichtenberg maakte een flinke ronde door zijn gemeente om iedereen thuis te verrassen met het koninklijk eerbetoon.

Zweer Groeneveld (74) uit Meeuwen heeft zich namens Altena Road Runners jaren ingezet als organisator van de hardloopronde in Meeuwen. Op dit moment is hij actief als bestuurslid van wandelsportvereniging De Vrijbuiters, als bezorger van maaltijden voor Tafeltje Dekje en als chauffeur/planner bij de buurtbus, afdeling Babyloniënbroek.

Leendert Crielaard (74) uit Meeuwen bekleedt al sinds 1987 tal van functies bij Gereformeerde Kerk De Hoeksteen in Dussen-Meeuwen, is chauffeur bij buurtbusvereniging D’n Elshout en is beheerder Noodwoning bij Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning.

Aartjos Hak (60) uit Meeuwen was jarenlang lid van de Commissie van Beheer van Gereformeerde Kerk De Hoeksteen in Dussen-Meeuwen. Nu is hij nog actief als molenaar op De Witte Molen in Meeuwen, als weeramateur, draagt hij de lokale historie van Dussen uit en zet hij zich op verschillende fronten in voor Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning.

Jan van Gelder (73) uit Sleeuwijk maakte zich verdienstelijk als bestuurder van Oranjevereniging Meeuwen en als diaken binnen de Gereformeerde Kerk in Meeuwen en Dussen. Hij is nu nog molenaar op De Witte Molen in Meeuwen en voorzitter van Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning.

Wouter van Vliet (62) uit Wijk en Aalburg was dertien jaar lang raadslid voor het CDA. Eerst in Aalburg, na de fusie van die gemeente met Werkendam en Woudrichem voor het CDA Altena.

Elly Thur-Pellikaan (66) uit Andel verdient al kortere of langere tijd haar sporen als vrijwilliger bij Vrije Eveanglische Gemeente De Koningshof in Andel, bij de Nederlandse Patiënten Vereniging en bij locatie De Notenhoff van Zorgplein Maaswaarden. Ze is ook mantelzorger bij wijkzorg Thebe Veen.

Tonny van der Stelt (66) uit Andel zet zich al meer dan twintig jaar in als vrijwilliger voor het groenonderhoud in zijn woonplaats.

Gerrit Versteeg (70) uit Andel geeft tal van functies vervuld binnen de Hervormde Gemeente in Andel. Hij was onder meer diaken, ouderling, scriba, preekvoorziener, lid van de beroepingscommissie en ordende het archief. Al ruim tien jaar is hij lid van het uitvoeringsteam stabilisatie landtong Veense Put.

Linda Oppenhuizen - van Wel (54) uit Giessen is bijna 25 jaar actief binnen de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk, als kerkenraadslid, scriba en in allerlei commissies. Ze zat verder in de oudercommissie van basisschool de Parel, waar ze zich ook bezighield met verkeer en verkeersveiligheid.

Jozien Heijstek - de Zeeuw (74) uit Rijswijk is al jaren vrijwilliger voor de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk. Hij was lange tijd secretaris bij zangvereniging Laudatio en zet zich in voor RANO ziekenomroep in Gorinchem.

Huib Heijstek (74) uit Rijswijk, echtgenoot van de eveneens gedecoreerde Jozien Heijstek, draagt niet alleen de Gereformeerde Kerk in Giessen-Rijswijk een warm hart toe, maar ook RANO ziekenomroep in Gorinchem en Seniorweb. Verder is hij lid van de lokale cliëntenraad bij De Lemmenskamp in Woudrichem, vrijwilliger bij Repair Café en is hij mantelzorger voor zijn oudste broer.

Jan Struik (53) uit Werkendam is actief als vrijwilliger bij voetbalclub Kozakken Boys en is gediplomeerd EHBO’er.

Annette Wijnja - Visser (55) uit Werkendam is actief (geweest) bij sportclubs; ze was vrijwilliger bij volleybalclub Foranto Volleybal (nu Voltena) en bestuurslid van de jeugdcommissie van tennisvereniging Werkendam. Sinds 2005 zet ze zich in voor De Biesboschzwemmers, als trainer, bestuurslid en official.

Paul Wijnja (57) uit Werkendam was, net als zijn onderscheiden vrouw Annette Wijnja, actief bij Foranto Volleybal, als bestuurslid, voorzitter en organisator. Ook zette hij zich in verschillende functies in voor atletiekvereniging Altena Road Runners. Op dit moment is hij voorzitter van De Biesboschzwemmers.

Stoffel Flikweert (66) uit Nieuwendijk draagt de Christelijke Gereformeerde Kerk in Gorinchem een warm hart toe. Hij was lid van de commissie Bangui van deputaten buitenlandse zending en is diaconaal en pastoraal werken binnen dat kerkgenootschap. Ook Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië en Stichting Hope voor Afrika konden of kunnen op zijn inzet rekenen. Ook als collectant was en is hij actief, voor Stichting ZOA, Nationaal Fonds Kinderhulp en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Bert van Houwelingen (67) uit Almkerk is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk, op tal van fronten actief voor de Oranjevereniging in Almkerk en voorzitter van buurtvereniging Den Hoek. Verder was hij bestuurslid en coördinator Plektrum Melodisten (mandoline-orkest), actief binnen de werkgroep PLONS van Stichting Jeugdwerk Almkerk en binnen Ondernemersvereniging Almkerk en lid van de medezeggenschapsraad van basisschool d’Uylenborch.