Man (23) opgepakt nadat hij zes fietsende meisjes in billen knijpt

Coffeeshop Down Town in Waalwijk verzet zich tegen sluiting: rechter moet nu oordeel vellen

28 november WAALWIJK - De exploitant van coffeeshop Down Town in Waalwijk verzet zich tegen een gedwongen sluiting. De rechter gaat zich buigen over het besluit van burgemeester Nol Kleijngeld om de vergunning in te trekken. De coffeeshop aan de Stationsstraat mag voorlopig open blijven, in afwachting van de uitspraak van de rechter. De zaak dient donderdag.