Man (37) rijdt zonder geldig rijbewijs en onder invloed van cannabis en cocaïne over A59 bij Waspik

indebuurt.nl Oh Wo! Conceptsto­re Wo! stopt ermee: 'Het is tijd voor iets anders'

Na tien jaar sluiten binnenkort de deuren van conceptstore Wo! in de Vughterstraat. Je shopt er kleding, sieraden en woonaccessoires met korting voordat de winkel sluit. Een van de werknemers start in september haar eigen winkel in het pand.