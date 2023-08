Man aangehouden bij café in Waalwijk: getuigen zagen verdachte zwaaien met mes

Ooit hemelbe­stor­mer met PSV, nu een verrassen­de aanwinst voor RKC: ‘Het is tijd om rust in te bouwen’

Hij houdt er wel van om iets onverwachts te doen. Jeffrey Bruma (31) verbond zich deze zomer verrassend aan RKC Waalwijk, terwijl er interessante opties in het buitenland waren. Hoe een 25-voudig international van Oranje in het Mandemakers Stadion terecht is gekomen. ,,Wat als? Ik ben niet zo van het piekeren.”