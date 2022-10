Man rijdt onder invloed naar politiebureau en bedreigt agent in Waalwijk

WAALWIJK - Een man was zondagnacht zo boos over de aanhouding van zijn vriend, dat hij met de auto naar het politiebureau in Waalwijk kwam om hem op te halen. Hij had echter gedronken en werd zelf aangehouden. Daarna bedreigde hij een van de agenten.

De vriend, een 30-jarige automobilist uit Waalwijk, had teveel gedronken. Agenten wilden hem daarom rond 01.45 uur op de Professor van ‘t Hoffweg aanhouden. De andere man, die op dat moment langs liep, liet daarop volgens de politie duidelijk merken dat hij het niet met de aanhouding eens was. Verder gaf de man luidruchtig aan dat hij zijn vriend met de auto op zou komen halen bij het politiebureau.

Omdat de agenten vermoedden dat ook hij had gedronken, lieten ze hem een blaastest afleggen. Die toonde aan dat hij teveel had gedronken om auto te rijden. De man werd daarom door de agenten gewaarschuwd dat hij niet achter het stuur mocht kruipen. Vervolgens vertrokken de dienders met de aangehouden 30-jarige naar het politiebureau. Nog geen uur later liet de andere man zich echter voor het bureau zien.

Onder invloed naar politiebureau gereden

Hij zat in een auto en was alleen, waardoor de agenten vermoedden dat hij alsnog onder invloed was gaan rijden. Ook schold hij de agenten uit en uitte hij bedreigingen. Toen hij in zijn toestand weer met de auto wilde vertrekken, reden de dienders achter hem aan. Ze zetten hem stil op De Gaard en wilden hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse. Hij wilde niet meewerken en werd daarop aangehouden. In de politieauto bedreigde hij één van de agenten. Ook daar is hij voor aangehouden.

Op het bureau bleek bij 375 ugl aan alcohol te hebben gedronken, terwijl je met maximaal 88 ugl in je lichaam mag rijden. Verder verhoorde de politie hem over de bedreiging. In de loop van maandag mocht hij weer naar huis. Zowel voor het teveel drinken als het bedreigen van de agent moet hij zich voor de rechter verantwoorden.