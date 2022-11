Man sluipt woning binnen en staat oog in oog met bewoonster in Waalwijk

Column Het is heilzaam als lokale politici de bal vaker terugkaat­sen

De zorgzame samenleving is terug, om te beginnen in de Langstraat. De overheid kan niet alles dus moeten we beter voor onszelf gaan zorgen. Dat is de rode draad in de plannen die de Heusdense burgemeester Willemijn van Hees en de Waalwijkse wethouder Dilek Odabasi deze week ontvouwden.

19 november