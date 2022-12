Man verduistert cadeaukaarten en koopt daarmee luxegoederen: arrestatieteam houdt hem aan in Waalwijk

12 jaar cel geëist tegen Kaatsheu­vel­naar die collega doodstak

ARNHEM (APA) – Tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel, die afgelopen zomer op een bouwplaats bij Bruchem een collega doodstak, is 12 jaar cel geëist. Waarom hij dat deed, was de grote vraag die tijdens de rechtszaak in Arnhem onbeantwoord bleef.

15 december