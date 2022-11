Mannen met bivakmutsen en inbrekerswerktuig opgepakt in Waalwijk

Twee voorstel­lin­gen door jubilerend Watchout Theater

DRUNEN - Watchout Theater bestaat tien jaar en staat in het jubileumjaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 november op het podium in De Voorste Venne in Drunen. Wouter Struik speelt met drie gastspelers, Mirjam Heiblom, Annemarie de Vrieze en Anja Spee-IJpelaar en onder regie van Hannie van Spijk twee korte toneelstukken.

