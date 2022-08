Medewerker bedreigd bij overval op tankstation in Wijk en Aalburg, politie zoekt verdachte

Mijn favoriete plek Jochem Sloothaak: ‘Boeren zijn onmisbaar als je meer biodiversi­teit wil’

Jochem Sloothaak is coördinator soortenbescherming van het Brabants Landschap. Zijn toplocatie is de Struikwaard bij Giessen. ,,Daar zit meer biodiversiteit dan in een gemiddeld natuurgebied.”

