Meisje op scooter rijdt tegen openslaande autodeur in Drunen

Run door RKC-stadion voor Frans en al die andere slachtof­fers: sporten voor kankerbe­strij­ding

WAALWIJK - Frans was fanatiek sporter, en overleed op 46-jarige leeftijd aan kanker. De Waalwijkse fysiotherapiepraktijk en sportschool WIN-RS houdt een groot sportevenement ter nagedachtenis aan hem. Ze trekt daarbij samen op met stichting Samen RKC. Zondag is het zo ver, en wordt het evenement ‘You’ll never RUN alone’ gehouden.

9 juni