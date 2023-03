Met de gratis compost uit Sprang-Capelle staan de tuinen er dit jaar weer mooi bij

G-team is bij HRC’14 stevig geworteld; ‘Genoeg potentie in de regio voor nog zo’n ploeg’

HURWENEN/ROSSUM - Het G-team van HRC 14 bestaat dit jaar vijftien jaar. Deze tak floreert behoorlijk bij de club in Hurwenen. Niet vreemd, want HRC’14 is de enige club in de Bommelerwaard waar voetballers met een beperking terechtkunnen.