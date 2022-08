‘Met te weinig elektrolyten eindig je als zo’n electric boogyende marathonloper’

Bij de nachtelijke tocht van 45 kilometer rond de Drunense Duinen begonnen we vol goede moed met dezelfde proviand. We hadden gebeld met de Klinkert, de Roestelberg en de Rustende Jager met de vraag of zij buitenkraantjes hadden waar wij ’s nachts water mochten tappen. Want om nou ’s nachts bij iemand aan te bellen met de vraag of je a.u.b. even wat water mag…