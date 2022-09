Metamorfose Het Hoog Nieuwkuijk van bedrijventerrein naar motorcrosscircuit

Waarom is dit een Classic Race? ,,Deze motoren zijn klassiekers, de bouwjaren dateren van 1940 tot en met 1971", weet organisator Jan de Laat me te vertellen. ,,Dit is de 3e editie van de race die in Nieuwkuijk plaatsvindt. Ik ben in januari begonnen met het aanvragen van de vergunning bij de gemeente en voor het geluid. En last, but not least toestemming vragen aan de ondernemers op het bedrijventerrein. Gelukkig had niemand bezwaar", vervolgt hij.