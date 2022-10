Miljoen euro voor nieuwe verlichting Heusden; en dat is nog maar het begin

Waspikse John Miller werkte vijf jaar aan album: ‘De nummers kwamen op onverwacht­se momenten’

WASPIK - Tommy, Dark Side of the Moon, Tubular Bells: conceptalbums uit een ver verleden die menig muziekliefhebber aanspreken. Zo worden ze niet meer gemaakt, dacht de Waspikse muzikant John Miller toen hij vijf jaar geleden begon aan zijn conceptalbum Growing up.

27 oktober