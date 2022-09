Motoren brullen zaterdag weer in Almkerk. ‘Ze snakken er weer naar’

De laatste kerken gooide het coronavirus deels roet in het eten. Crossen mocht, wedstrijden op touw zetten niet. Bijzonder dit keer is dat de trouwe sponsoren geen bijdrage hoeven te betalen, zegt John Verduyn, die samen met Stefan Vogel in 2003 het evenement leven inblies. ,,Ze hebben ook moeilijke jaren achter de rug. Komt bij dat voor hen de kosten dit jaar enorm zijn gestegen. Als tegenprestatie zullen we de sponsordoeken van 2019 weer ophangen. En dat zonder enige bijdrage te vragen.”

Ze snakken er weer naar

Ook de motorcoureurs moeten dieper in de buidel tasten. Niet alleen voor het dagelijks levensonderhoud, de prijzen van diesel en benzine zijn pijlsnel omhoog geschoten. Heeft dat geen invloed op het aantal deelnemers? Verduyn: ,,Nee. Twee jaar lang hebben ze maar amper kunnen crossen, dat geld hebben ze op zak gehouden. En ze snakken er weer naar. Bovendien is motorcross in het Land van Heusden en Altena, waar we het toch van moeten hebben, uitermate populair.”

Die genen worden van de ene op de andere generatie doorgegeven. ,,Onze oudste, Rick, lag nog in de luiers toen we Motorcross Almkerk voor de eerste keer hielden. Nu doet hij mee op een 250cc.”

Veel energie

De eerste wedstrijden van Motorcross Almkerk, waarvan een deel van de opbrengst gaat naar Roparunteam Almkerk, beginnen rond half twaalf. Na afloop treedt een band op, Jack in the box.

Destijds moest veel werk worden verzet om een goed parcours in elkaar te steken. ,,We zijn begonnen op een locatie waar we vrachtwagens met zand moesten laten aanrukken om bulten te leggen. Overal moesten we grond vandaan scharrelen, dat kostte veel energie. Dat is voorbij, we hebben nu min of meer een eigen terrein. Alles kan blijven liggen.”