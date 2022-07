Na felle brand in Waalwijk doet Casade onderzoek naar nieuwe rookmelders: ‘Ging er echt iets fout?’

Koos Schinkel zag de rol van Jack Nicholson niet aankomen. ‘Maar ik ga het niet imiteren’

WOUDRICHEM - Toneelgroep De Stuiter is begonnen met een reeks voorstellingen van ‘En eentje zag ze vliegen’, gebaseerd op de bekende film One Flew Over the Chuckoo’s Nest met in de hoofdrol Jack Nicholson als psychiatrische patiënt Randle Mac Murphy. Koos Schinkel (63) vervult deze rol bij De Stuiter. ,,Ik wil Jack Nicholson niet imiteren.”

25 juni