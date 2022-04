Na lelijke val voelt lintje als extra beloning: ‘Mensen komen bij mij niet voor een gesloten deur’

Het was ruim twee jaar geleden even flink schrikken. Henk van den Hoven was bezig op de hooizolder bij de overbuurman in Sprang-Capelle, raakte uit balans, viel zo’n 4,5 meter naar beneden op de betonnen vloer. ,,Ik ben blij dat u hier zit’’, stelt burgemeester Sacha Ausems. Want het had ook anders kunnen aflopen. Extra bijzonder dus dat Van den Hoven deze dag benoemd wordt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.